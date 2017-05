Les opérations ont été interrompues un moment à l'aéroport de Bruxelles suite à l'orage

L’aéroport de Bruxelles a été à l’arrêt pendant un moment suite aux intempéries. Par mesure de sécurité, les opérations ont été interrompues mais sont maintenant reprises.

«Le trafic aérien a été interrompu pendant une heure, entre 17h et 18h environ, pour des raisons de sécurité en raison des orages et des éclairs», a expliqué Florence Muls, précisant que l’impact de cette interruption était relativement minime, avec seulement quelques retards constatés.

Des retards sont toutefois à déplorer.

Risk of lightning strike so tarmac activity at #brusselsairport is temporarily halted. Sorry for the inconvenience. https://t.co/b0wSfxAesl