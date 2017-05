Un colloque international consacré à Hergé à Louvain-la-Neuve

Un colloque consacré à Hergé et à son œuvre se tiendra du 17 au 20 mai à Louvain-la-Neuve. Ce rassemblement international sera organisé au Musée Hergé et au Collège Erasme de l’UCL. Une vingtaine de scientifiques et tintinophiles, issus de 8 pays, y prendront part. Six universités seront représentées.

« Ce colloque multidisciplinaire et international, entièrement consacré à Hergé, est le premier du genre », selon Olivier Roche, membre du conseil d’administration des Amis de Hergé et à l’initiative de l’événement.

Les différents intervenants s’efforceront «de mettre en lumière l’importance exceptionnelle de l’œuvre d’Hergé dans l’histoire artistique et culturelle du 20e siècle et de saisir le caractère universel des aventures de Tintin et de leurs prolongements au 21e siècle», a fait savoir le Musée Hergé.

« Nous essaierons, au cours des travaux de ce colloque, de montrer qu’il y a tout un monde qui circule dans l’œuvre d’Hergé et que ce n’est pas uniquement quelque chose destiné à divertir les enfants », a commenté Jean-Louis Tilleuil, professeur à l’UCL à la faculté de Philosophie et Lettres et à l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCA).

Après une soirée d’ouverture au Musée Hergé, le mercredi 17, les travaux se dérouleront jeudi et vendredi au Collège Erasme. Ils seront articulés autour des notions de «territoires» et de «temporalités». Les représentations du monde présentes dans l’œuvre d’Hergé, les adaptations de l’œuvre et le rôle fondateur d’Hergé dans l’histoire du Neuvième Art seront notamment abordés.

Le colloque se clôturera samedi au Musée où une table ronde intitulée « L’héritage de Tintin » est notamment prévue. Elle réunira entre autres le dessinateur Kroll et Yves Sente, scénariste et éditeur. Enfin, Jan Baetens, professeur à la KUL, et l’auteur Benoît Peeters concluront le colloque.