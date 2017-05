Tentative de meurtre: un Tubizien a tiré 7 fois vers sa femme

Les faits ont été commis dans un appartement situé le long de l’avenue du Hain à Clabecq, dans l’entité de Tubize.

Un homme, né en 1985, était arrivé quelques minutes plus tôt au domicile de sa compagne. Une dispute a éclaté et l'homme est allé chercher une arme à feu dans sa voiture avant de la vider en direction de sa compagne. Elle a été touchée par trois balles au bras, à la cuisse et au tibia. Elle est en cours d'opération mais ses jours ne seraient pas en danger, selon le parquet.

Sept impacts de balles ont aussi été relevés dans l'appartement. L'auteur des faits, légèrement blessé par du verre au niveau de la main, s'est rendu de lui-même au commissariat. Un mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre devrait être demandé à son encontre dans l'après-midi.