Forest: une première IPPJ bruxelloise pour 2020

La nouvelle implantation, qui abritera la 7e IPPJ en Belgique francophone, est située chaussée de Bruxelles, à deux pas de Forest National. Il s’agit d’un ancien internat qui a également servi au Samu social lors du dernier hiver.

«L’absence d’IPPJ à Bruxelles est un problème depuis des dizaines d’années», a souligné le ministre Madrane (PS) lors d’une conférence de presse. «Le manque est d’autant plus criant que près de la moitié des jeunes placés dans les institutions actuelles sont bruxellois. Les distances entre la capitale et les sites existants (Braine-le-Château, Fraipont, Jumet, Saint-Hubert, Wauthier-Braine et Saint-Servais) sont importantes, ce qui complique les visites pour les familles et avocats.»

Concrètement, la nouvelle IPPJ comportera trois sections ouvertes - deux de dix places pour garçons et une de dix places pour filles -, un service d’accompagnement post-institutionnel de 20 places et quatre «kots de transition supervisés».

Les importants travaux de rénovation nécessaires, dont le coût est estimé à huit millions d’euros, débuteront fin 2017. L’ouverture est prévue fin 2019 ou début 2020. Une septantaine de travailleurs seront affectés à la nouvelle institution.