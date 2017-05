Bruxelles: 1 million de km à vélo pour le commerce équitable

Belga

Des milliers de volontaires d’Oxfam parcourent ce samedi plus d’un million de kilomètres à vélo à l’occasion du World Fair Trade Day. Ils veulent symboliquement relier les petits producteurs du Sud et les décideurs des pays du Nord, plus riches. Le coup d’envoi de ces ballades à vélo a été donné samedi matin devant le Parlement européen à Bruxelles.