L'Italien Francesco Gabbani et son faux gorille favoris des bookmakers avant le concours Eurovision de ce soir (vidéo)

Un énergique Italien accompagné d’un faux gorille et un crooner portugais à la voix fragile partent favoris samedi à Kiev de la finale de l’Eurovision, show kitsch et glamour aux 200 millions de téléspectateurs qui se tient à Kiev en l’absence de la Russie.

Un an après une victoire très politique de l’Ukraine devant la Russie, le contexte s’est révélé de nouveau chargé pour l’émission connue pour avoir révélé le groupe suédois ABBA, organisée dans un pays meurtri par plus de trois ans de guerre et sans la candidate russe Ioulia Samoïlova.

La jeune femme de 27 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, a été interdite d’entrée par Kiev pour avoir chanté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, conduisant au refus de la Russie de diffuser l’événement et à l’exclusion du pays.

Un autre candidat, le Bulgare Kristian Kostov s’est également produit en Crimée après son rattachement à la Russie mais il a été autorisé à participer car il n’avait alors que 14 ans.

Ces préoccupations laissent place samedi aux habituels costumes kitsch et aux chansons sirupeuses des 26 finalistes.

Avant le traditionnel — et interminable — décompte des voix, le spectacle sera ouvert par Israël avec le chanteur IMRI et clos par la France qui espère son premier succès depuis 1977 avec Alma, 28 ans.

« Tous des singes nus »

L’attention se portera en particulier sur le favori des bookmakers, Francesco Gabbani, voix éraillée et moustache rétro, qui a conquis l’Italie avec son entraînant «Occidentali’s karma».

«Le gorille n’est pas là que pour amuser la galerie», a assuré l’artiste de 34 ans à la presse avant la finale. «Nous sommes tous comme des singes nus».

Autre candidat surveillé: Salvador Sobral. Encore inconnu il y a quelque semaines, l’artiste portugais de 27 ans à la barbe clairsemée souffre d’une sévère insuffisance cardiaque qui l’a empêché de participer aux répétitions. Il s’est imposé parmi les têtes d’affiche du show avec son mélancolique morceau jazzy «Amar Pelos Dois» (Aimer pour deux).

Le Portugal n’a jamais remporté l’Eurovision, contrairement à l’Italie arrivée première deux fois mais qui avait snobé le concours entre 1997 et 2011.

Le show promet ses traditionnels passages extravagants: la représentante de l’Azerbaïdjan, Dihaj, chante aux côtés d’un homme à masque de cheval sur un escabeau tandis que le duo roumain Ilinca et Alex Florea allie rap et chants tyroliens.

Prix pour la paix

Conçu comme un ferment d’unité européenne, le concours de l’Eurovision disputé pour la première fois en Suisse en 1956, en pleine Guerre froide, est devenu une chambre d’écho des rivalités nationales.

L’an dernier, Jamala avait ramené le concours européen en Ukraine, déjà pays hôte en 2005. Elle était arrivée première avec une ballade évoquant les persécutions subies à l’époque soviétique par les Tatars de Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

Cette victoire avait logiquement irrité la Russie, d’autant plus que son candidat partait grand favori et avait fini troisième.

Pour l’Ukraine qui a pris il y a trois ans un virage pro-occidental, cette édition constitue surtout une chance de montrer un autre visage au moment où les forces de Kiev combattent des séparatistes prorusses dans l’est du pays dans un conflit qui a fait plus de 10.000 morts.

La capitale ukrainienne a déployé d’importants moyens pour accueillir les visiteurs étrangers dans une atmosphère de fête. L’avenue Khrechtchatik, principale artère du centre ville, accueille une vaste zone réservée aux fans avec une scène dédiée.

«Nous faisons des efforts pour nous rapprocher de l’Europe, nous nous réformons en permanence. Ce n’est pas juste un concours de chanson mais une occasion de montrer ce que nous sommes capables de faire», explique Irina, 20 ans, après avoir pris un selfie devant un logo de l’Eurovision.

En mettant en avant le slogan «Célébrer la diversité», Kiev a aussi profité de l’événement populaire dans la communauté gay pour afficher sa volonté de lutter contre l’homophobie très ancrée dans l’ex-république soviétique.

Rappelant le conflit en cours cependant, une affiche géante est apparue samedi sur la place de l’Indépendance, au coeur de la capitale, listant neuf soldats ukrainiens morts dans l’Est ce mois-ci avec pour slogan: «C’est le prix que nous payons pour chaque jour où nous avons connu la paix».