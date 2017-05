Bruxelles: Ex Aequo organise une semaine de dépistage du VIH

L’asbl « Ex Aequo » organisera, du 13 au 20 mai prochains, une semaine de dépistage du VIH en Wallonie et à Bruxelles, afin de sensibiliser la communauté LGBT à l’importance de se faire tester régulièrement, annonce-t-elle dans un communiqué. L’action a lieu en marge de la Belgian Pride, qui défilera dans les rues de Bruxelles le 20 mai.

En Belgique, quasiment trois personnes découvrent chaque jour leur séropositivité, rappelle « Ex Aequo ». Il s’agit pour la moitié d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), pour qui le dépistage du VIH représente donc un outil majeur pour la santé.

Depuis 2013, l’asbl propose un dépistage confidentiel et gratuit de la syphilis et/ou du VIH à l’aide de tests à résultat immédiat, dans le cadre de son projet « Test Out ».

L’an dernier, le programme a permis à 422 hommes homosexuels de connaître leur statut sérologique. Neuf hommes ont pu découvrir leur séropositivité et accéder ainsi à des soins adaptés. « Si le test réalisé s’avère réactif, l’usager est alors réorienté vers le circuit médical, afin que les résultats soient confirmés », précise Arnaud Rusch.

Au total, 22 actions de dépistage seront organisées dans onze endroits en Wallonie et à Bruxelles, par exemple dans les locaux de l’association situés au 29, rue des Pierres à Bruxelles, qui seront par ailleurs inaugurés vendredi à 17heures. L’asbl se déplacera également dans les locaux des maisons Arc-en-ciel, à Verviers notamment, ainsi qu’à la 9e édition des «Fiertés namuroises», le 13 mai, sur la place d’Armes.

« Ex Aequo » déplore enfin le fait qu’aucun financement public n’existe pour soutenir le projet « Test Out », qu’elle finance à l’aide de dons. «Or, Test Out avait permis de déceler 12 des 171 nouvelles sérologies positives trouvées parmi les HSH en Belgique francophone durant toute l’année 2015, soit 7%.»