Macron s'apprête à devenir le 8e président de la Ve République (direct vidéo)

Attendu par le chef de l’Etat sortant sur le perron de l’Elysée, le plus jeune président de la République jamais élu en France gagnera en sa compagnie le bureau présidentiel, le Salon d’or du premier étage, pour un entretien d’une demi-heure.

C’est dans ce huis clos que le sortant livre traditionnellement quelques secrets d’Etat à son successeur, à commencer par les fameux codes de l’arme nucléaire. Quant à la Première dame, Brigitte Macron, elle précèdera de dix minutes son époux à l’Elysée, accueillie par le chef du protocole avant de gagner un salon du palais présidentiel.

A l’issue de l’entretien entre Emmanuel Macron et François Hollande, tout s’enchaînera très vite. Le premier raccompagnera le second jusqu’à sa voiture, prenant soin de ne pas rééditer la bévue de 2012, quand François Hollande n’avait pas attendu que Nicolas Sarkozy ait quitté l’Elysée pour tourner les talons. Puis il gagnera le Salon des ambassadeurs pour être élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur avant de rejoindre la Salle des fêtes où le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera les résultats officiels de l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron se verra ensuite présenter le Grand collier de Grand maître de la Légion d’honneur avant de prononcer son premier discours de chef de l’Etat en exercice et de saluer l’assistance. Parmi les invités personnels du couple présidentiel, les familles de l’un comme de l’autre ainsi qu’une petite dizaine de «marcheurs» de la première heure : Richard Ferrand, Christophe Castaner, Renaud Dutreil, Gérard Collomb, Sylvie Goulard...

La cérémonie se poursuivra dans les jardins de l’Elysée où le nouveau président passera en revue des troupes tandis que 21 coups de canon seront tirés depuis l’Esplanade des Invalides, sur l’autre rive de la Seine. Puis, à midi tapant, il sortira par la Grille du Coq, au bout du parc, pour remonter seul à bord de sa voiture les Champs-Elysées jusqu’à la place de l’Etoile, escorté des motards et des cavaliers de la Garde républicaine avant de raviver la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe. Le tout sous haute sécurité : près de 1.500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette passation de pouvoir.

«Sentiment de vide»

Le marathon du nouveau chef de l’Etat se poursuivra à 17H00 à l’Hôtel de Ville de Paris avec une nouvelle cérémonie, toute aussi traditionnelle. Dans ce calendrier serré, la nomination du Premier ministre devrait intervenir «plutôt lundi», selon l’entourage d’Emmanuel Macron. Les spéculations allaient bon train samedi, mais c’est le nom d’Edouard Philippe, maire LR du Havre, qui revenait avec le plus d’insistance alors que, selon certaines sources, il se prépare activement pour ce poste.

Lundi également, Emmanuel Macron effectuera son premier déplacement officiel à l’étranger, à Berlin, où il dînera avec la chancelière Angela Merkel, l’annonce de la formation de son premier gouvernement devant intervenir mardi. Le déplacement que le nouveau chef de l’Etat et des armées doit effectuer auprès de soldats français engagés sur un théâtre d’opérations extérieur devrait intervenir dans la seconde moitié de la semaine, après le conseil des ministres inaugural de son quinquennat, mercredi.

Autre précision apportée par l’entourage du président élu: le couple présidentiel, sur le point de donner son préavis pour l’appartement qu’il louait à Paris, résidera à l’Elysée.

Dans quel état d’esprit François Hollande s’apprête-t-il à passer le relais à son ancien conseiller et ministre de l’Economie, de plus de 20 ans son cadet ? «Je ne passe pas le pouvoir à un opposant politique, c’est quand même plus simple», a-t-il observé jeudi. Mais «on n’est pas dans une alternance», a-t-il confié à ses proches, selon le Journal du Dimanche. Ses dernières heures à l’Elysée ont été employées à boucler ses ultimes cartons et à recevoir ses proches collaborateurs.

Dimanche, sitôt le portail du palais refermé derrière lui, le désormais ex-président prendra la direction du siège du PS, comme l’avait fait avant lui François Mitterrand en 1995. Pour le reste, une seule certitude : après quelques jours de vacances, il s’installera dans ses nouveaux bureaux de la rue de Rivoli, avec vue sur l’Assemblée nationale.

Contrairement à Nicolas Sarkozy, François Hollande s’est bien gardé d’annoncer son retrait de la vie politique. Mais de son propre aveu, il s’apprête à affronter un «sentiment de vide».



