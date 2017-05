Un soutien inconditionnel

Répartis entre le Jan Breydel et le stade Constant Vanden Stock, ce dimanche, les Anderlechtois ont un souhait commun : ils espèrent voir leur équipe triompher.

En milieu de semaine, le Sporting d’Anderlecht annonçait que le stade serait ouvert ce dimanche et jeudi pour permettre aux fans de suivre les prestations de leur équipe favorite sur écran géant. « Et ce afin de remercier le soutien inconditionnel de nos supporters », précisait le club.

L’occasion pour beaucoup de rejoindre le parc Astrid, ce dimanche, gratuitement pour suivre la performance du RSCA sur la pelouse de Bruges. « J’aurais espéré faire le déplacement dans la Venise du Nord, mais il était difficile de se procurer une place », confiait Jonathan, supporter des Mauves depuis plus de 20 ans. « Le fait de pouvoir suivre la rencontre depuis Anderlecht est donc une excellente chose. D’autant que nous serons plusieurs milliers à donner de la voix pour soutenir nos couleurs. »

680 fans des Mauves se retrouveront dans la tribune des supporters visiteurs

Avec une certaine revanche à prendre sur la formation brugeoise qui avait fêté son titre face aux Mauves l’an dernier au Jan Breydel… J’avais assisté à cette rencontre dans les tribunes… brugeoises ! Et forcément, j’ai vécu l’un des pires matches de ma vie. Je suis certain que le duel de ce dimanche sera très compliqué pour le Sporting, mais je crois au titre. Nous disposons d’un groupe solide qui a toutes les qualités pour s’emparer du titre. »

Le Sporting pourra également compter sur le soutien de ses fans à Bruges, même s’ils seront beaucoup moins nombreux qu’au stade Constant Vanden Stock ! « On se retrouvera effectivement en effectif réduit puisque les supporters d’Anderlecht ne reçoivent que 680 places », regrettait Maxime, l’un des responsables de la Mauves Army, l’un des groupes de supporters anderlechtois. « Le parcage a Bruges peut cependant accueillir plus du double de ce chiffre. Mais suite aux événements des précédentes saisons, Anderlecht ne peut se déplacer en nombre, à l’inverse des autres clubs. »

Il s’agira donc de donner de la voix, en chœur, pour pousser les Mauves vers le titre face aux milliers de fans des Blauw en Zwart. « On s’attend à une chaude ambiance, d’autant que c’est la dernière chance pour nos rivaux de revenir dans la course au titre. »

Membre de la « MA » depuis cinq ans, Maxime pourrait en tout cas vivre l’un des plus beaux titres du Sporting. Quoi de mieux en effet que d’être sacré champion sur la pelouse du grand rival. « On garde tous en tête le titre conquis par Bruges face à nous l’an dernier. Que ce soit sur la pelouse ou dans les tribunes, à Bruges ou à Bruxelles, il faut faire preuve d’envie et de rage. »

Hors de question cependant pour les Anderlechtois de crier victoire trop vite, le titre étant tout aussi proche que lointain. « Personne ne s’attend à ce que cela soit facile. Nous disposons d’une équipe en forme, d’un coach qui est parvenu à se faire comprendre et Bruges aura quelques doutes vu sa situation au classement général. Nos adversaires doivent l’emporter alors qu’un partage pourrait faire l’affaire du Sporting. »

Un éventuel match nul qui repousserait la fête des Mauves. « Mais personnellement, je préfère décrocher le sacre à domicile. »

À l’instar des joueurs, les supporters bruxellois n’auront cependant pas la chance de voir le trophée du champion ce dimanche. Que ce soit à Anderlecht ou à Bruges, la célébration officielle aura effectivement lieu après la dernière journée de championnat. En cas de titre ce dimanche, les joueurs anderlechtois rentreront à Bruxelles pour faire un tour d’honneur devant leurs fans avant, sans doute, de fêter cela comme il se doit.