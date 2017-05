GP d'Espagne: Vettel prend la tête, Vandoorne remonte doucement (direct)

Stoffel Vandoorne prend le départ du Grand Prix d’Espagne, la 5e manche du championnat du monde de Formule 1, de la 20e et dernière place de la grille, sur le circuit Catalunya de Barcelone.

Un problème de capteur a en effet contraint Honda, le motoriste de l’Ecurie McLaren, de monter un nouveau boîtier électronique de contrôle ainsi que de nouvelles batteries sur la monoplace de notre compatriote.

Il s’agissait dans les deux cas du cinquième exemplaire utilisé cette saison par le Belge, alors que chaque pilote ne peut en utiliser que quatre.

Cela ne change cependant pas grand chose pour Vandoorne, pénalisé comme en Russie de dix places (et non plus de quinze) sur la grille, qui avait réalisé le dix-neuvième temps en qualifications. Il cède sa place au Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso). Il pourra réutiliser les nouveaux composants lors des prochaines courses sans subir de pénalité.

Hamilton en pole

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’élancera quant à en pole position, déjà la 3e cette saison. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), leader du championnat, partira en 2e position.