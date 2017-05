Karreveld: un débit de boissons pour changer l'image de Molenbeek-Saint-Jean

I. Anneet

Échevine du Tourisme, Ann Gilles-Goris souhaite dynamiser davantage le château du Karreveld et son parc à Molenbeek. Pour ce faire, elle aimerait qu’un débit de boisson soit installé dans le parc. Ce serait l’occasion pour les touristes et les Bruxellois de passer un peu plus de temps dans cette commune qui tente de faire oublier sa mauvaise image.