René Weiler blessé par un jet de projectile au coup de sifflet final: l'entraîneur anderlechtois a dû être soigné et ne s'est pas présenté à l'interview!

C’est son assistant David Sesa qui s’est donc présenté à l’interview d’après-match, et qui a répondu aux questions de Proximus 11. L’assistant a indiqué que Weiler avait été blessé sur le flanc par un projectile jeté depuis la tribune principale lors de son retour au vestiaire après le coup de sifflet final. « Il est allé voir le médecin mais je pense que ça devrait aller pour lui », a-t-il indiqué.

Le match avait déjà été perturbé par le comportement des supporters brugeois durant la rencontre. Ces derniers avaient lancé des fumigènes et des pétards sur le terrain lors de la deuxième mi-temps. L’arbitre assistant, qui était à côté du but de Frank Boeckx, avait été touché et le match avait dû être interrompu durant trois minutes.

Sur le match, l’adjoint était satisfait du résultat : « Nous sommes contents avec ce point. C’est le jeu qu’on devait jouer aujourd’hui, c’est ce qui était prévu, même si on a eu des occasions pour gagner. Maintenant, on doit penser à jeudi. »