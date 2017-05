Anderlecht: un homme blessé par balles rue Kinet

A.B.

Dimanche, peu après 19h20, la police de la zone Midi a été requise rue Kinet, à Anderlecht, où plusieurs coups de feu avaient été entendus. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, aucune trace d’une personne blessée et encore moins d’un éventuel tireur. Et pour cause, la personne blessée avait été conduite à l’hôpital Erasme tout proche.