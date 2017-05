Playoffs 2: une septième victoire pour Genk à Mouscron (0-2)

Le Racing compte 22 points, 9 de plus que Lokeren (2e) et 12 qu’Eupen (3e). Mouscron reste 4e à égalité de points avec Courtrai (8). Roulers est dernier (4).

Dans les premières minutes de jeu, Genk a tenu à justifier son statut de favori en forçant deux coups de coin (1e, 5e) et un coup franc (6e). Un tir groupé qui n’a pas vraiment dérangé Matej Delac. Les tirs des mouscronnois Fabrice Olinga (11e) et Mergim Vojvoda (15e) n’ont pas donné plus de soucis à Mat Ryan. Le premier vrai danger est arrivé lorsque Delac a dû intervenir devant Siebe Schrijvers (21e). Le milieu de Genk a épicé un peu la rencontre mais il a une nouvelle fois trouvé le gardien hurlu sur son chemin (28e). À part cela, on a eu droit à des tirs dévissés de la deuxième ligne et à des centres que le gardien mouscronnois a cueillis tranquillement.

En début de seconde période, Thomas Buffel a réveillé le public en servant Aly Samatta dans le rectangle. Mais le Tanzanien a manqué une grosse opportunité en heurtant la tête d’un défenseur adverse (53e). Si Genk avait manifestement retrouvé un peu de gnaque, les actions avaient un air de déjà vu : Schrijvers s’est retrouvé une nouvelle fois face à face avec Delac, qui a encore remporté le duel (55e). La chance n’est pas restée du côté du gardien des Hurlus. Sur un tir de Malinovskyi dévié par un de ses défenseurs, il a encaissé le premier but (63e, 0-1). Dans la foulée, Schrijvers a rejoint Youri Tielemans en tête du classement des donneurs d’assists (12) en permettant à Boetius de geler Delac (70e, 0-2).