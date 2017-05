Cyberattaque mondiale: la Police Fédérale Belge met en garde et donne des conseils

De son côté, la Police Fédérale a tenu à mettre en garde les citoyens ce matin, tout en donnant quelques pistes de bonnes réactions à avoir quant à une éventuelle attaque du virus sur vos appareils.

« Une cyberattaque est actuellement en cours qui doit nous rendre très prudent quand nous ouvrons notre ordinateur ce matin, en arrivant au boulot.

Et donc, quelques conseils :

Les hackers vont essayer de vous pousser à consulter un mail qui jouera de votre curiosité, de votre inquiétude ou de votre envie de réaliser une bonne affaire.

Si vous recevez un e-mail de ce type, dont l'auteur vous est inconnu et rédigé dans un français approximatif, effacez-le immédiatement et surtout, ne cliquez pas sur les liens éventuels et n’ouvrez pas les fichiers attachés.

Si vous l’avez fait, alors:

- débranchez le câble réseau et/ou désactivez le WiFi,

- éteignez votre ordinateur en tirant la fiche si nécessaire,

- contactez votre gestionnaire système si vous êtes au boulot.

Symptômes de l’infection:

• le changement de forme des icônes sur votre bureau ;

• l’impossibilité d’ouvrir ou de lire vos fichiers ;

• votre PC est bloqué ;

• une fenêtre apparaît avec une image comme celle-ci.

ET SURTOUT NE PAYEZ PAS LA RANÇON, si vous êtes infecté!!! »