Première titularisation en championnat anglais et troisième but pour Batshuayi (vidéo)

Après avoir conquis le titre de champion d’Angleterre, Chelsea souhaitait profiter de la réception de Watford, lundi soir, pour poursuivre la fiesta. Pour Batshuayi, c’était en tout cas le cas, lui qui fêtait sa première titularisation en Premier League, cette saison.

Et le Belge s’est mis en évidence de la plus belle des manières. Alors qu’on jouait depuis 49e minute, l’attaquant des Blues était à la conclusion d’un mouvement offensif. Il en profitait pour inscrire un but. Le marquoir affichait, à cet instant, le score de 3-1.

Batshuayi with the tap in for chelseas 3rd goal ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/GF0Lq2HUCj — UlstersNo1 (@going_for55) 15 mai 2017

> Le but sur mobile.