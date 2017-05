Première titularisation en championnat et troisième but pour Batshuayi (vidéos)

Après avoir conquis le titre de champion d’Angleterre, Chelsea souhaitait profiter de la réception de Watford, lundi soir, pour poursuivre la fiesta. Pour Batshuayi, c’était en tout cas un jour important, lui qui fêtait sa première titularisation en Premier League, cette saison.

Et le Belge s’est mis en évidence de la plus belle des manières. Alors qu’on jouait depuis 49 minutes, l’attaquant des Blues était à la conclusion d’un mouvement offensif. Il en profitait pour inscrire un but, son troisième goal en championnat d’Angleterre. Le marquoir affichait, à cet instant, le score de 3-1. Chiffre assez surprenant, également à ce moment, c’était seulement le 4e tir cadré de Michy en Premier League : un sacré ratio !

Batshuayi with the tap in for chelseas 3rd goal ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/GF0Lq2HUCj — UlstersNo1 (@going_for55) 15 mai 2017

À la 82e, Prödl taclait le joueur belge. Ce dernier réagissait et donnait un « coup de boule » à son adversaire direct. C’était son dernier fait saillant au cours de cette rencontre. Non pas qu’il reçût un carton rouge, mais il était simplement remplacé par Pedro. Un joueur qui a tenté de redonner l’avantage à Hazard et compagnie après le 3-2 signé Janmaat et surtout le 3-3 d’Okaka. C’était toutefois Fabregas qui offrait trois points de plus au champion en titre à la 88e (4-3).