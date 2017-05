Province de Luxembourg: plusieurs communes prennent des mesures strictes envers les camps scouts

Rédaction en ligne

L’été, la province de Luxembourg est celle qui accueille le plus de camps scouts sur son territoire. Mais la cohabitation entre les riverains et les jeunes est parfois difficile. Ces dernières années, le vandalisme et le tapage nocturne sont monnaies courantes lors de certains camps. Pour prévenir les incidents, plusieurs communes de la province de Luxembourg ont décidé d’appliquer un règlement plus strict pour les camps scouts.