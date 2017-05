Bill Cosby ne veut pas témoigner spontanément à son procès

Le créateur de la série « The Cosby Show », âgé de 79 ans, doit être jugé pour agression sexuelle sur la personne d’Andrea Constand, des faits qui remontent à 2004 et dont il conteste la nature, évoquant une relation consentie.

Lors du procès, comme le veut la procédure, Bill Cosby sera interrogé par l’accusation et par ses propres avocats, mais il n’entend pas faire de déclaration spontanée pour sa défense, a-t-il expliqué lundi à Michael Smerconish, un animateur de la plateforme radio SiriusXM, qui a diffusé l’entretien mardi.

L’acteur et humoriste ne s’est pas exprimé lors de la dizaine d’audiences préliminaires qui se sont tenues depuis sa première présentation à un juge du comté de Montgomery (Pennsylvanie), le 30 décembre 2015, hormis pour répondre à des questions du magistrat par l’affirmative ou la négative. Pressé de dire s’il considérait, comme sa fille, Ensa, qu’il était victime de racisme dans cette affaire, Bill Cosby a répondu : « C’est possible. C’est possible ».

L’acteur a de nouveau affirmé qu’il était désormais non-voyant et reconnu comme tel dans le Massachusetts, où il possède une maison. « Croyez-moi, j’ai des bosses sur le front et sur les arcades qui prouvent que je suis rentré dans des choses ». Pour autant, « ma santé est bonne », a-t-il assuré, « je vais bien ».

Lors de l’entretien, Bill Cosby ne s’est pas exprimé sur le fond du dossier et sur les accusations d’Andrea Constand, mais aussi celles formulées par plusieurs femmes, dont certaines doivent témoigner à l’audience.

La sélection des membres du jury doit débuter le 22 mai. Les conseils de Bill Cosby ont obtenu qu’elle ait lieu à Pittsburgh (Pennsylvanie), à près de 500 km de Norristown, où aura lieu le procès, craignant qu’un jury choisi sur place ne soit pas suffisamment objectif.