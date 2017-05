Les centres de planning familial refusent d'obéir à Maggie De Block: ils continueront à distribuer les pilules du lendemain

Depuis décembre 2014, la Région wallonne fait appliquer strictement par les centres de planning familial la loi sur les médicaments, qui prévoit que ces médicaments ne peuvent être délivrés que par un médecin ou un pharmacien, sauf exceptions prévues par la loi. Deux propositions de loi visaient à inclure les centres de planning familial parmi les exceptions, mais la ministre de la Santé estime que « la distribution de médicaments ne fait pas partie des missions des centres de planning familial ».

Gaëtan De Laever ne digère pas la décision de Maggie De Block. « On ne va rien changer. Pas question que les centres de planning familial arrêtent de distribuer les pilules du lendemain ! », clame le directeur de la Fédération laïque des centres de planning familial. Une fédération qui rassemble 45 centres à travers la Wallonie (23 sur les 70 centres du sud du pays) et Bruxelles (22 centres sur les 27 de la capitale. La ministre bruxelloise Céline Fremault soutient d’ailleurs l’action des centres).

Jusqu’à 5.000 pilules par an

« La distribution de ces pilules est un vieux débat qui a resurgi il y a deux ans en Wallonie », reprend M. De Laever. « Nous ne comprenons pas bien cette opposition de la ministre. Il ne s’agit pas d’une pilule abortive, mais d’une pilule qui retarde l’ovulation. Nous les distribuons de façon très professionnelle, jusqu’à 5.000 par an, avec un personnel qualifié et tout un suivi de ces jeunes filles et de ces femmes. On se demande parfois ce que l’on cherche dans ce pays. Ces pilules permettent d’éviter des grossesses non désirées. D’un côté, on nous prend comme acteur de référence dans les écoles (pour participer à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelles, l’EVRAS), on nous présente comme le lieu d’accueil de référence pour ces jeunes… Et de l’autre côté, on nous force à travailler dans l’illégalité. Les gens ne se rendent pas compte de l’impact que peuvent avoir ces décisions ! »Les 45 centres continueront donc à distribuer gratuitement les pilules du lendemain. De son côté, Ecolo a regretté, par la voix de la députée Muriel Gerkens, que « notre proposition de loi a été rejetée ce matin, en commission Santé de la Chambre, sous prétexte que ces femmes n’ont qu’à aller en pharmacie, que les pilules ne se distribuent pas comme des bonbons et que la Flandre ne connaît pas ce problème. Comment comprendre ces motivations? Doit-on y voir une nouvelle fois la main des lobbies pharmaceutiques? Ou des motivations communautaires de la part de la N-VA notamment qui considère que seulement 1% des femmes de Flandre sont concernées et qu’il est dès lors inutile de changer la loi? Force est en tout cas de constater que les partis de la majorité, y compris le MR, se sont ralliés à ce refus ».

Didier Swysen