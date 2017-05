Honteux: laissé sur la banquette arrière, ce chien est mort à cause de la chaleur! (photo choquante)

Ce mardi, la chaleur et le soleil étaient enfin de retour. Hélas, le propriétaire de ce bouvier n’a pas pris de précautions pourtant évidentes en cas de fortes chaleurs. Il a laissé son chien à l’arrière de sa voiture… qui n’a pas survécu !

Le drame s’est déroulé ce mardi à Hoensbroek, dans le Limbourg néerlandais, à 25 kilomètres de la frontière belge. Un homme a, scandaleusement, laissé à l’arrière de sa voiture fermée à clé son bouvier. Des riverains ont remarqué que le chien ne réagissait plus et ont appelé la police. Un agent de la « police des animaux » a bien tenté de refroidir le chien avec des tissus humides… en vain ! Le chien n’a pas survécu. Le propriétaire a été arrêté et un procès-verbal a été rédigé contre lui !