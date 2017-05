Inquiétant: six thés sur huit vendus dans nos supermarchés sont contaminés avec des pesticides!

Rédaction en ligne

Chaque jour, matin et soir, des centaines de milliers de Belges consomment du thé. Et après l’eau, c’est la boisson la plus consommée sur la planète. Mais les thés populaires dans nos supermarchés ne sont pas forcément bons. Selon nos confrères de la RTBF, six thés sur huit sont contaminés par des pesticides