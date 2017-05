Cannes: 70e anniversaire pour un Festival toujours… En Marche!

C’est le mardi 23 mai que se déroulera la soirée anniversaire du Festival sous la présidence d’Isabelle Huppert. Pour l’occasion, la scène du Grand Théâtre Lumière s’animera de projections, montages d’archives, extraits de films et intermèdes musicaux. Le tout en présence de nombreux artistes et d’anciens lauréats qui viendront, par ailleurs, fêter cet anniversaire à différents moments.

Il en sera ainsi de Clint Eastwood, président du jury en 1994, et qui sera à Cannes le samedi 20 mai pour présenter une copie restaurée d’« Impitoyable » avant de donner le lendemain une leçon de cinéma très attendue.

Jane Campion, palme d’or en 1993 avec « La leçon de piano » et à ce jour seule palme d’or attribuée à une femme (incroyable mais vrai !), présentera le mardi 23 mai à midi son dernier opus, « Top of the Lake : China Girl », coréalisé avec Ariel Kleiman.

David Lynch, palme d’or en 1990 avec « Sailor et Lula » et président du jury en 2002 sera de retour pour la présentation du nouveau « Twin Peaks », le jeudi 25 mai au soir, dans la Grand Théâtre Lumière. Tandis que Tony Gatliff donnera un concert événement de musique populaire grecque suivi de la projection de son dernier film, « Djam ».

Par ailleurs, le Festival consacrera un hommage spécial à Abbas Kiarostami, le cinéaste palme d’or avec « Le goût de la cerise » en 1997, aujourd’hui disparu, et à André Téchiné (pourtant pas disparu !) qui présentera cette année un douzième film en sélection officielle (excusez du peu), « Les années Folles », en présence de toutes celles et ceux qui l’ont accompagné au fil du temps.

Alexandra Inarritu, le cinéaste de « Babel », prix de la mise en scène en 2006, présentera, quant à lui, tout au long du Festival, un court-métrage de 6 minutes 30 qui offre une expérience immersive au sein d’une installation en réalité virtuelle.

Le Festival a beau avoir septante ans, il doit penser à l’avenir. Un avenir fait de nouvelles technologies donc, mais aussi de la sélection en compétition officielle de « Okja », de Bong Joon-ho, produit par Netflix, le géant américain de la vidéo par abonnement, et de « Meyerowitz Stories », de Noah Baumbach, dont Netflix a acheté les droits. De quoi faire grincer les dents les exploitants de salles français.

Le Festival de Cannes serait-il à son tour… En Marche ?!