792 personnes disparues sont toujours recherchées en Belgique: nous avons suivi une équipe d'intervention au bord de l'Ourthe (vidéo)

Mardi, 10 heures, Comblain-au-Pont (province de Liège), la police de la zone du Condroz, la Protection civile de Crisnée et la cellule des personnes disparues sont au bord de l’Ourthe. Une équipe d’une quinzaine de personnes. Des plongeurs embarquent dans les kayaks, d’autres policiers feront les fouilles à pied dans l’eau. Enfin, une équipe de trois personnes gère le drone qui va aider à compléter les recherches.

But de l’opération ? Rechercher une personne disparue « dont on ne peut pas exclure la présence dans l’Ourthe ». José Mosbeux, 66 ans, a disparu le 21 février dernier.

1.132 dossiers traités en 2016

Créée le 4 septembre 1995 (à la suite de la disparition de Julie et Mélissa et d’An et Eefje), la cellule des personnes disparues a déjà ouvert 25.788 dossiers, 24.996 ont été « résolus ». Ce qui signifie qu’aujourd’hui 792 personnes sont toujours signalées disparues. « Nous avons traité 1.132 dossiers en 2016, 986 personnes ont été retrouvées vivantes, 146 sont décédées. 40 cas ne sont pas encore élucidés. »

Photos et vidéo : Vincent Rocher