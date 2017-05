Les hôpitaux forcés à mieux collaborer: Maggie De Block souhaite 25 réseaux pour tout le pays, le patient devra parfois se déplacer plus loin

Maggie De Block, la ministre fédérale de la Santé, veut mettre un frein à la concurrence à laquelle se livre la centaine d’hôpitaux du pays. La plupart investissent actuellement pour disposer de leur propre scanner, IRM, etc. Ce qui demande des investissements importants qui conduisent un établissement sur trois à finir l’année dans le rouge et à devoir supprimer du personnel. La ministre va les forcer à mieux collaborer pour arriver à 25 réseaux pour tout le pays.

C’est un vent favorable qui nous a mis au courant d’une note conceptuelle discutée entre les différents partis politiques, aussi bien au niveau de l’État fédéral qu’à celui des entités fédérées. C’est en fait la mise en chantier de la réforme des hôpitaux voulue par le gouvernement Michel depuis le début de l’actuelle législature.

Abordables et de qualité

Changer le paysage et le financement des hôpitaux est nécessaire. Parce que la population vieillit, que les maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses et que les nouvelles techniques thérapeutiques sont de plus en plus coûteuses.

Ce qui entraîne, selon une enquête de Belfius, qu’un établissement de soins sur trois finit l’année dans le rouge. « Ce n’est plus tenable », estime la ministre qui nous a confirmé l’existence de son projet. « Nous avons défini une charte juridique qui doit amener les 103 hôpitaux du pays, qui comptent actuellement 196 sites, à mieux collaborer, tout en conservant leur autonomie ».

