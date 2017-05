Ixelles: l'homme rôdant à l'école 8 inculpé de consultation d'images pédopornographiques

Le parquet a été avisé lundi de la présence suspecte d’un homme dans et aux abords de « l’école 8 » à Ixelles. Un individu âgé de 19 ans a été interpellé et déféré devant le juge d’instruction qui l’a inculpé de consultation d’images à caractère pédopornographique. L’homme a été remis en liberté sous condition. Des informations faisant allusion à une tentative d’enlèvement ont été diffusées par certains médias, mais à ce stade de l’enquête, aucun enfant n’a concrètement fait l’objet d’une telle tentative d’enlèvement, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Le suspect a été interpellé par la police et après son audition, a été mis à disposition du parquet. Le suspect a été ensuite déféré devant le juge d’instruction pour des faits de consultation d’images à caractère pédopornographique.

Le parquet a demandé une expertise psychiatrique et une libération sous condition de l’intéressé. Ces conditions comportent notamment l’interdiction de fréquenter des mineurs, de fréquenter des écoles et leurs abords et l’obligation d’un suivi thérapeutique.