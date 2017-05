Pour Frank Boeckx, Anderlecht ne doit "pas croire que le titre est déjà acquis"

« Il y a une saine nervosité dans le groupe. Une bonne pression. Et c’est tant mieux, parce qu’il ne faut pas croire que le titre est déjà acquis », a commenté le gardien des Mauves. « On sent que le moment approche et ce serait mieux que ce soit demain (jeudi), mais si nous aurions encore une occasion ensuite. Je préfère d’ailleurs être champion dès demain à Charleroi. C’est peut-être moins gai de fêter ça en déplacement, mais n’oublions pas que Charleroi est venu gagner chez nous ».

Les Carolos l’avaient en effet emporté au stade Constant Vanden Stock (0-1). « Charleroi a des qualités, sinon ils ne seraient pas en Playoff 1. C’est un vrai bloc et nous aurons besoin de bien faire circuler le ballon. Cela ne sera pas une partie facile. Je ne sais pas dans quel état d’esprit est Charleroi, mais si c’est une partie fermée, cela sera difficile ».

Le portier anderlechtois, 30 ans, a préservé ses filets inviolés lors de 13 rencontres et figure parmi les trois nominés pour le titre de ’Gardien de l’année’ de la Pro League. « Le mérite en revient à l’équipe. C’est une performance d’ensemble. C’est vrai que nous avons une bonne défense, mais cela commence déjà avec nos attaquants, chacun apporte sa part, » a ajouté Frank Boeckx devenu gardien N.1 à Anderlecht cette saison.

Une victoire à Bruges dimanche dernier aurait assuré déjà le titre à Anderlecht, mais les Bruxellois ont partagé l’enjeu (1-1) manquant notamment la conversion d’un penalty par Youri Tielemans. Les hommes de René Weiler occupent la tête des Playoffs 1 avec 46 points pour 42 à Bruges. Charleroi est 4e avec Ostende (34 points), à 4 points de La Gantoise, 3e avec 38 points.

La dernière journée voit Anderlecht recevoir Ostende dimanche.