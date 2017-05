Les drones B-Hunter de l'armée viennent désormais en renfort à la douane (vidéos)

Les ministres des Finances et de la Défense, Johan Van Overtveldt et Steven Vandeput, également chargé de la Fonction publique, ont signé mercredi à Florennes un accord de collaboration pour la mise en oeuvre des avions militaires sans pilote de type B-Hunter lors de contrôles douaniers de grande envergure sur la voie publique, comme celui mené dans la foulée à Couvin.

La douane effectue, en dépit de la suppression des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen, des opérations de recherche axées sur la drogue, les armes, l’argent liquide et les biens pour lesquels des accises sont dues, mais aussi l’utilisation de diesel rouge (du gasoil de chauffage, moins cher que le carburant automobile) ainsi que les amendes dont la personne interpellée serait toujours redevable.

L’armée belge dispose depuis 2002 d’UAV ("Unmanned Aerial Vehicles» ou drones) de catégorie intermédiaire de type B-Hunter, capables d’opérer dans un rayon d’une centaine de kms de leur station de contrôle, à une altitude de 7.000 pieds (environ 2.300 m) avec une endurance d’une dizaine d’heures.

Ils pourront désormais être engagés en appui de la douane, en vertu de l’accord de collaboration signé à Florennes par les deux ministres N-VA.

La douane ne dispose pas d’engins similaires, a expliqué mercredi devant la presse le directeur du centre régional des douanes de Mons, Julien de Meeüs d’Argenteuil.

Dans la foulée, un de ces drones a été utilisé lors d’un contrôle douanier mené dans les environs de Couvin, a constaté un photographe de l’agence Belga. Volant à quelque 1.500 mètres, il devait repérer des comportements «suspects», comme des voitures tentant de faire demi-tour ou de s’échapper. Invisible, il était à peine audible en raison du bruit du trafic routier.

Selon le commandant de l’unité de drones, le major Fabrice Leroy, cité par RTL, ce système est plus performant que l’appui aérien que pouvait auparavant apporter la police. «Le gros avantage, si on veut comparer par exemple avec l’hélicoptère de la police, c’est que notre système peut rester beaucoup plus longtemps en l’air, qu’il est en général très peu repérable puisqu’il vole à une altitude de +/- 2 km, 2,5 km, et le bruit peut être assimilé à celui d’une tondeuse», a-t-il expliqué.

Les B-Hunter, basés à Florennes au sein de la 80ème escadrille UAV, arrivent en fin de vie. Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, souhaite toutefois prolonger leur utilisation au delà de la date prévue pour leur retrait, fixée vers 2018.

Ils ont été engagés lors d’opérations de l’Union européenne en République démocratique du Congo (RDC) et en Bosnie. En Belgique, ils servent également à détecter la pollution marine en mer du Nord et à aider les gardes forestiers dans leurs tâches. Ils ont aussi été utilisés l’an dernier pour surveiller durant plusieurs semaines le port d’Anvers, en collaboration avec la police maritime, pour prévenir des actes terroristes.