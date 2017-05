Cavalcade de Marchienne: une maman, sa fille et une amie agressées à coups d'oranges par... des gilles!

Rédaction en ligne

Une maman, sa fille et leur amie ont été blessées par un groupe de gilles lors de la cavalcade de Marchienne-au-Pont. Elles disent avoir reçu des oranges dans le visage et avoir même été frappées. Elles s’en sortent avec plusieurs ecchymoses. « Je me suis mise à genoux pour les supplier d’arrêter », témoigne Nouria. Du côté des gilles, on tient un discours légèrement différent.