Monaco sacré champion de France

En battant Saint-Etienne (2-0) suite à une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé, la révélation de la saison en Ligue 1, et un but de dernière minute de Valère Germain, Monaco a conquis le titre de champion de France.

Monaco a décroché son 8e titre de champion de France mercredi après sa victoire contre Saint-Etienne (2-0) dans un match en retard, et succède ainsi au palmarès au Paris SG, qui était le quadruple tenant du titre.

Le club de la Principauté s’est imposé sur des buts de Kylian Mbappé (19e) et Valère Germain (90e+3). Monaco possède six points d’avance sur son dauphin parisien alors qu’il ne reste plus qu’une journée de cet exercice 2016-2017 à disputer, samedi soir.