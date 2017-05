Météo: de la pluie et une dizaine de degrés en moins que la veille

Jeudi, le temps sera gris et nettement plus frais. Dans un premier temps, les pluies pourront encore toucher l’ensemble des régions. Ensuite, le climat deviendra plus sec dans la moitié ouest du pays. Dans l’est, par contre, les précipitations prendront un caractère d’averses l’après-midi.

Les maxima seront compris entre 14 degrés dans l’extrême ouest et 18 degrés dans le nord-est et le sud. Le vent sera d’abord faible à modéré de secteur ouest avant de devenir faible et variable dans la plupart des régions et de secteur nord-est dans le nord.