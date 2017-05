Une troisième plainte pour maltraitance contre la crèche anversoise: "Je n'ai pas arrêté de pleurer en voyant les images" (Photo)

Et c’est précisément à cause de cette puéricultrice que les parents de Lyandra ont retiré leur fillette : « Nous avons trouvé ça bizarre que, lors de l’inscription, nous n’ayons pas eu de visite de l’établissement. Pourtant, le contact avec la puéricultrice était très bon », expliquent les parents de la fillette à nos confrères du Laatste Nieuws. « À première vue, tout semblait bien, et en plus, on a envie de faire confiance à la crèche dans laquelle on met son enfant ».

Et pourtant, Lyandra n’y est restée que trois jours. C’était début avril : « On leur fait confiance, donc on ne pense pas au pire », explique Cristina, la maman. « Mais ce qui m’avait choqué, c’est qu’elle rentrait tous les soirs avec un pampers humide et elle avait toujours plus soif que d’habitude ». Le deuxième jour, les parents ont remarqué que leur enfant avait les mains très sales, et qu’elle avait comme des brûlures sur les doigts. « Et elle a pleuré toute la nuit », raconte la maman, qui a alors été demander des explications à la crèche le lendemain : « Ils m’ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui avait pu se passer ».

Le troisième jour allait finalement devenir celui de trop : « L’oeil de Lyandra était bleu et rouge quand elle est rentrée », raconte le père. Conscients que ces blessures ne pouvaient être le fruit du hasard, ils ont décidé de retirer leur enfant et de prévenir les autorités. Jusqu’à découvrir, en début de semaine, les terribles images de caméra de surveillance : « Je n’ai pas arrêté de pleurer en les voyant. Je me sentais coupable d’avoir mis ma fille là. Je passe mon temps à me demander si Lyandra a été maltraitée de la sorte ».

Sous le choc, les parents de la fillette iront porter plainte ce vendredi, expliquent nos confrères.

