Météo: après la pluie, le week-end débutera sous le soleil et les températures remonteront

De la pluie est attendue jeudi après-midi sur l’est du pays, tandis que des averses toucheront le centre et l’ouest, sous un ciel nuageux, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima sont en forte baisse, compris entre 15 et 19°.

En soirée et durant la nuit, une zone de pluie assez active arrivera sur l’ouest depuis la France. Les quantités de précipitations pourraient localement atteindre 15 l/m² dans l’extrême ouest. Des rafales de vent de 40 à 60 km/h sont par ailleurs prévues et les minima ne dépasseront pas 10 à 14°.

Le ciel restera très nuageux vendredi, avec quelques averses par endroits. L’après-midi, un peu de pluie est attendue le long des frontières et une timide éclaircie apparaîtra au littoral. Les maxima seront compris entre 10° en Ardenne et 16° localement en Flandre. Un temps plus sec sera de retour dans la nuit de vendredi à samedi.

Le week-end débutera sous de larges éclaircies dans la matinée de samedi, avant le développement de nuages cumuliformes, pouvant être porteurs d’une averse. Le ciel se dégagera en soirée.

Les passages nuageux alterneront avec des éclaircies dimanche. Le mercure pourra grimper jusqu’à 20° dans le centre.