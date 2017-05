Évasion au palais de justice de Charleroi: le détenu saute par la fenêtre pendant l'audience!

« Ce n’est pas une bonne idée de me remettre en prison, je ne sais pas si je vais tenir… » Un détenu n’a pas attendu la fin de son procès et encore moins la décision du tribunal : il a bousculé les policiers et a sauté par la fenêtre, du premier étage du palais de justice de Charleroi. L’individu est retombé sur le toit qui surplombe l’entrée, avant de se laisser glisser au sol. Il s’est ensuite fondu dans la ville…

Il avait dérobé un riot-gun dans le grenier de sa tante et avait décidé de le vendre. C’était le 9 mars 2017, jour de l’ouverture de Rive Gauche et jour de tous les contrôles ! Se balader ville basse avec un fusil à pompe Smith and Wesson et une quinzaine de cartouches dans un sac, ce n’est pas très discret…

