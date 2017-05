L'IRM lance une alerte «orages + pluies abondantes»: jusqu'à 15 litres/m2 dans certaines régions

L’Institut Royal Météorologique belge a en effet lancé un avertissement « orages + pluies abondantes » qui demarrera ce soir (20h) jusqu’à ce vendredi 9h.

L’avertissement :

« Du 18/05 20H au 19/05 09H : Cette nuit, une zone de pluies et d'averses traversera l'ouest et le centre du pays. Ces averses pourront localement être accompagnées de précipitations abondantes (15 l/m² ou plus) et d'orage. »

Voici les zones concernées :