Anderlecht champion: les félicitations pleuvent sur Twitter

Les supporters d’Anderlecht croisaient les doigts afin que leur club préféré soit sacré champion de Belgique, jeudi soir, à Charleroi. Voilà qui est fait. Sur Twitter, les félicitations pleuvent. Et non des moindres…

Voici quelques exemples :

Félicitations @rscanderlecht !!!! A Champion is always a Big Champion #34

Congrats to my friends @rscanderlecht . Champions once again! https://t.co/jDlPtiCbiN

Congrats to Anderlecht! Belgian champions are returning to #UCL group stage for first time since 2014/15 🇧🇪⚽️🥇➡️ https://t.co/uakgPkkMIH pic.twitter.com/sF0BZslkbV