Météo: ciel couvert ce vendredi mais le week-end débutera bien et on assistera à une remontée des températures

Ce vendredi, le ciel sera le plus souvent très nuageux, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les périodes sèches seront majoritaires en matinée mais quelques averses pourront tout de même se produire ici et là.

Plus tard, le risque d’averses augmentera quelque peu et une zone de pluie passant sur l’Allemagne et le Luxembourg pourrait également déborder sur les régions situées le long des frontières de l’est. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Ardenne et localement 16 degrés en Flandre. Le vent d’ouest à sud-ouest sera généralement modéré.

En soirée, on prévoit encore quelques précipitations. Cette nuit, nous retrouverons un temps sec et les éclaircies s’élargiront. Par endroits, des nuages bas pourront toutefois se former. Les minima varieront entre 3 degrés dans les vallées ardennaises et 8 degrés à la mer, sous un vent faible de secteur sud-ouest.

Samedi, la journée commencera avec de belles éclaircies ou éventuellement un peu de grisaille, notamment dans le sud du pays. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront, par endroits, porteurs d’une averse. En soirée, le ciel se dégagera. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 18 degrés en Campine.

Dimanche, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies et le temps restera généralement sec. Les maxima approcheront localement 20 degrés dans la partie centrale du pays.

Lundi, le temps sera sec avec du soleil, parfois voilé par des nuages d’altitude. Les maxima dépasseront à nouveau la barre des 20 degrés en de nombreuses régions.