Jurgen Van den Broeck prendra sa retraite à la fin de la saison

Agé de 34 ans, le coureur d’Herentals occupe un rôle d’équipier dans le Giro. Les efforts qu’il lui faut produire pour rester au niveau lui ont fait comprendre qu’il ne voulait pas ajouter une année supplémentaire. «J’écoute les signaux de mon corps. On ne peut pratiquer le sport cycliste qu’à 100 pour cent. Il m’est de plus en plus dur de les atteindre et cela me coûte toujours plus.»

Van den Broeck a débuté sa carrière pro en 2004. En quatorze saisons, il a couru pour Discovery Channel, Lotto-Soudal et Katusha. Il a pris part à 15 grands tours. Il a terminé dans le Top 10 aussi bien dans le Tour, le Giro (7e en 2008) que la Vuelta (8e en 2011). Après le déclassement pour dopage de plusieurs coureurs, il a fini 3e du Tour 2010 et 4e de celui de 2012.

«Jurgen effectue une belle carrière. Il peut en être fier. Je lui tire mon chapeau qu’il ait reconnu honnêtement qu’il ne voulait pas effectuer une année de plus dans ce métier difficile», a reconnu le directeur sportif de Team LottoNL-Jumbo Merijn Zeeman.

Van den Broeck a signé deux victoires dans sa carrière: le championnat de Belgique contre-la-montre en 2015 et la 1e étape du Dauphiné en 2011.