François Bellot relance l'idée du covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence

Polémique entre le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, et les ministres wallons de la Mobilité, Carlo Di Antonio, et des Travaux Publics, Maxime Prévot, à propos du covoiturage sur les bandes d’arrêt d’urgence d’autoroutes.

La mesure est passée inaperçue. En juillet 2016, le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, a revu le code de la route quant à l’usage de la bande d’arrêt d’urgence. Jeudi, il s’est rappelé au bon souvenir des Régions. Le changement légal rend possible le covoiturage sur la bande d’arrêt d’urgence des autoroutes aux heures de pointe moyennant une modification des marquages routiers et le placement d’une signalisation spécifique. Ces deux tâches doivent être effectuées à l’initiative et par les Régions, gestionnaires des autoroutes.

