Van Holsbeeck: "Weiler a pris de justes décisions à Anderlecht"

Au lendemain du 34e titre du Sporting d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck était l’invité de la rédaction de Rossel Sports ce vendredi. « Ce titre est un soulagement. La pression dans le club était palpable ces dernière semaines », a affirmé le manager général. Et de plaisanter : « Je devenais invivable à la maison, à force... On avait fait des choix drastiques l’été dernier (entraîneurs, équipe médicale, joueurs,...)».

Herman Van Holsbeeck a confirmé que Youri Tielemans quitterait le club cet été. « Ce sera une situation de win-win pour tout le monde ». Pour Teodorczyk, nouvelle coqueluche du parc Astrid, le cas est un peu différent : « S’il n’y a pas d’offre mirobolante, il restera. » « Vendre un joueur à 15,20 ou 30 millions, c’est toujours ce qui fait le business des clubs de football. Mais le foot doit toujours primer sur l’aspect financier. J’essaie toujours de tenir ma parole avec les joueurs. On établit des plans de carrière... Mais, à Anderlecht, tu n’a pas le temps d’investir pendant 6 ans dans un jeune».

Le revanche de Weiler

René Weiler tient sa revanche, avec ce premier sacre en terre bruxelloise après de virulentes critiques. « Un bon entraîneur a toujours besoin d’un brin de réussite », juge Herman Van Holsbeeck. «Dans toutes ses décisions tout au long de la saison, je trouve qu’il a été juste. » Quand on évoque son avenir, Herman Van Holsbeeck se fixe une limite : quitter sa fonction actuelle au plus tard le 30 juin 2020. «Mais je me vois continuer certaines activités un peu plus dans l’ombre. »