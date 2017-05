Chaos sur la E411 à Recogne: un mort et des blessés graves suite à un terrible accident dans lequel un cheval a aussi perdu la vie (vidéo)

Un terrible accident est survenu sur la E411, ce vendredi après-midi à hauteur de Recogne. L’accident impliquerait une voiture et un autre véhicule tractant une remorque destinée à transporter des chevaux. Il y aurait une personne décédée, selon le bourgmestre de Libramont Paul Jérouville. Le parquet confirme.

L’accident a été d’une grande violence. Non seulement une personne a perdu la vie, mais d’autres personnes seraient grièvement blessées. Un cheval gît également mort sur le long de l’autoroute. Les services de secours de Neufchâteau et Bertrix sont sur place, de même que le SMUR de Libramont et l’hélicoptère de Bra-Sur-Lienne. Un expert va se rendre sur place dans les prochaines minutes.

