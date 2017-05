Chiens décapités, noyés, l'horreur pour la SPA de Comines

Nadine Salembier ne peut contenir ses larmes en évoquant l’histoire atroce qu’a vécue ce chien retrouvé dans les eaux de la Lys au mois de mars. « Un chien a été retrouvé dans les eaux de la Lys. L’animal avait les pattes liées et le museau fermé par du ruban adhésif et pour être certain que le chien n’ait aucune chance de survivre, le maître l’a mis dans un sac plastique alourdi d’une brique. C’est difficile d’imaginer ce geste et je pense qu’il ne faut pas être bien dans sa tête pour faire cela », déclare la présidente de la SPA cominoise.

La directrice a décidé de montrer au public les atrocités qui se sont passées ces derniers mois à Comines.

