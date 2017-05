Valérie, 30 ans, ne s'est plus manifestée depuis hier matin: l'avez-vous vu elle ou son véhicule, un Renault Modus?

Le jeudi 18 mai 2017 entre 10h00 et 11h00, Valérie HANTON, une jeune femme âgée de 30 ans, a quitté son domicile situé rue Aulnoit à Flobecq.

Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Mme Hanton se déplace à bord d’une Renault Modus bleu immatriculée 1-BEV-202.

Elle mesure 1m73 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns et mi-longs et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean, un blouson en cuir noir et des baskets.