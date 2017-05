Bruxelles: prison requise contre 3 returnees traumatisés par leur djihad en Syrie

Rédaction en ligne

Des peines de 30 mois et 2 ans de prison ont été requises, ce vendredi au tribunal correctionnel de Liège, à l’encontre de trois Bruxellois poursuivis pour participation à des activités terroristes. Azzeddine K., Français né en 1990 résidant à Molenbeek, Marianna A., son ex-femme née en 1984 et habitant à Jette, et Mohamed O., cousin d’Azzedine né en 1992, avaient été arrêtés le 16 février 2016 dans le cadre d’une vague de perquisitions menées en région bruxelloise ce jour-là.