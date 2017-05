Alerte météo: sortez les tee-shirts et les barbecues !

Les maxima oscilleront entre 16 et 18 degrés en Ardenne, et entre 18 et 21 degrés en plaine. Le vent sera faible de sud à sud-est, revenant au secteur est en fin de journée. À la côte, une brise de mer s’installera à partir du milieu de journée; elle sera modéré de secteur nord à nord-est.

Dimanche soir et durant la nuit suivante, nous conserverons un temps sec. Les nuages de l’après-midi disparaîtront au coucher du soleil et le ciel deviendra généralement serein. Plus tard, des nuages d’altitude gagneront le pays à partir du sud-ouest. Les minima varieront entre 5 degrés en Haute Belgique et 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible secteur est et prendra un peu de vigueur en fin de nuit, surtout en Ardenne et au littoral.

Lundi promet d’être une nouvelle belle journée ensoleillée malgré quelques voiles d’altitude. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Hautes Fagnes et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-est. A la côte, possibilité d’une brise de mer dans le courant de l’après-midi et de la soirée.

Mardi, des nuages pourront provisoirement se développer dans l’intérieur du pays et éventuellement donner une averse dans l’est. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés.

Le reste de la semaine, le temps devrait rester sec et baigné de soleil. L’IRM prévoit jusqu’à 30 degrés samedi prochain.