Une embardée fait un blessé dans la rue Octave Battaille à Basècles (vidéo)

Les faits sont survenus vers 7h40. Le chauffeur d'une Volkswagen Golf a perdu le contrôle de son véhicule après la première d'une série de chicanes qui traversent le village. La voiture a probablement fait des tonneaux avant de s'immobiliser le long de la route. Le conducteur, blessé, a été emmené à l'hôpital. On ignore son état de santé. La police de Leuze-Beloeil et les pompiers de Basècles sont intervenus sur les lieux. L'accident n'a pas provoqué d'embarras de circulation. La cause de l'accident est probablement la vitesse alors que celle-ci est limitée à 50km/h à cet endroit.