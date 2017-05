Trois blessés graves dans un accident à Lesve (+ Vidéo)

Une collision entre deux voitures s’est produite ce matin vers 10h45. Trois occupants d’une voiture, un couple et leur enfant, sont sérieusement blessés.

Un accident grave s’est produit ce matin vers 10h45 à Lesve, sur la Nationale 951, au croisement avec la rue Roland.

Une Ford Mondeo a entamé une manoeuvre sur cette route qui relie Bois-de-Villers à Lesve. Elle a été percutée par une Peugeot 308 immatriculée en France. Le conducteur de la Peugeot aurait été surpris. Il est légérement blessé.

Par contre, pour les occupants de l’autre voiture, un couple de parents et leur enfants de 5 ans, les craintes sont plus grandes. Le petit a été emmené dans un état plus sérieux au CHR de Namur. Les parents, eux, ont été longuement conditionnés sur place.

Les SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) de Mont-Godinne et du CHR Namur sont allés sur place. Cinq ambulances ont également été envoyées.