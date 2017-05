Premier League: suivez les derniers verdicts en direct

La Premier League pourrait connaître un classement final très inhabituel, ce dimanche. En effet, si Manchester United est déjà éjecté du Top 4, Arsenal pourrait bien rejoindre les Red Devils, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 1978/1979.

Pour éviter cela, les Gunners (72 pts) devront se défaire d’Everton et de Lukaku, tout en espérant au mieux un partage de Liverpool (73 pts) face à Middlesbrough (19 e et relégué) et/ou une défaite de Manchester City à Watford (16 e et sauvé).

De plus, une place hors du Top 4 compliquerait les plans d’avenir d’Arsène Wenger, à qui ce n’est jamais arrivé depuis sa venue au club en 1996.

Les trois premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Le 4 e va en barrages de C1

Les 5 e et 6 e sont qualifiés pour l’Europa League. Le 7 e dispute le 3 e tour préliminaire de la C3.

Les trois derniers sont relégués