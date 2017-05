"La fin de ce mois de mai sera marquée par une chaleur de plus en plus forte et il ne devrait pas y avoir de pluies ou orages avant 9 ou 10 jours!"

Une vaste zone anticyclonique s’est développée de l’Atlantique subtropical vers nos régions. Cette évolution est très favorable à l’établissement d’une période de temps sec et chaud avec des températures diurnes qui remonteront généralement en ce début de semaine entre 20 et 23° en Ardenne et en région côtière, et entre 23 à 26° en régions de plaine.

Le temps sera le plus souvent bien ensoleillé sauf mercredi où quelques passages nuageux masqueront un peu plus le soleil , surtout sur le nord de l’Ardenne.

A partir de jeudi ou vendredi prochain et au moins jusqu’au début de la semaine suivante, l’anticyclone se renforcera d’avantage d’abord surtout sur la Mer du nord et ensuite sur l’Allemagne et les pays d’Europe centrale.

Il commencera à organiser un flux continental venant des pays de l’est et plus tard du sud-est en drainant progressivement un air de plus en plus chaud vers notre pays.

C’est ainsi que si en fin de semaine nous noterons une chaleur agréable variant de 21° dans les Hautes Fagnes à 27° en plaine, nous évoluerons les jours suivant vers des maxima parfois accablant dépassant souvent la barre des 30° avec pour dimanche et lundi, le 29 mai , des valeurs tropicales entre 30 et 33° sur le centre du pays .

En Ardenne et à la côte , l’altitude et la brise de mer maintiendront les températures plutôt autour de 26 ou 27°.

En consultant les prévisions des modèles américains (GFS) et européens

(ECMWF) , il ne devrait pas y avoir une tendance orageuse avant la fin du mois.

Celle-ci nous arriverait comme d’habitude d’un apport d’humidité et d’un air un peu plus froid en altitude à partir de l’océan.

Cette évolution apparait actuellement sur les cartes de prévisions à partir du mardi 30 mai mais ,vu l’échéance lointaine, cela restera à confirmer au cours des prochains jours…