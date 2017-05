Impliqué dans l'affaire du meurtre de la policière Kitty Van Nieuwenhuyzen, il est condamné pour des faits de violence dans la prison d'Ittre!

Hassan I., condamné à 30 ans de réclusion dans l’affaire du meurtre de la police Kitty Van Nieuwenhuyzen, a écopé lundi de trois mois de prison ferme pour des faits de violence à la prison d’Ittre.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon examinait en effet un dossier à charge de trois prévenus, dont Hassan I., au casier judiciaire prouvant leur dangerosité, et qui étaient tous poursuivis pour une scène de violence qui s’est déroulée le 30 juillet dernier dans le préau de la prison d’Ittre. Le trio s’en était pris à un codétenu considéré comme une « balance », d’après la direction de l’établissement.

Le jugement a été rendu moins d’une heure après la comparution sous haute surveillance - dans la salle de la cour d’assises pour permettre des mesures de sécurité renforcée - des trois prévenus. Outre Hassan I., actuellement détenu à Marche-en-Famenne et qui n’avait pas souhaité être extrait de sa cellule pour s’expliquer à Nivelles, comparaissaient Souhail C., déjà condamné à des peines de dix ans (vol avec violence et prise d’otage) et sept ans (stupéfiants) de prison, ainsi que Saïd A., dont les six pages de casier judiciaire totalisent 14 ans d’emprisonnement.

Seul ce dernier avouait avoir frappé un codétenu dans le préau de la prison d’Ittre. Les deux autres affirmaient s’être seulement interposés. Le tribunal a estimé qu’ils étaient tous trois coupables, et leur a infligé la même peine de trois mois de prison ferme, plus une amende de 360 euros.